مهرجان "ساوندستورم" يعود بأكثر العروض إبهاراً وتجارب إبداعية لا مثيل لها

وينتمي أفراد طواقم العمل المسؤولون عن نجاح المهرجان - بما فيهم الشركاء والموردين- إلى أكثر من 25 جنسية من مختلف أنحاء العالم، يعملون على مدار الساعة. وتحتاج مرافق "ساوندستورم" إلى نحو 153,900 ساعة عمل من النظافة الضرورية للحفاظ على الموقع في حلته الرائعة لكي يكون جاهزاً لاستقبال جمهوره العاشق للموسيقى من جميع أنحاء العالم. وسيتم تقديم 417 ألف وجبة لطواقم العمل على مدى أيام المهرجان، وهو ما يعادل خدمة 464 طائرة A380 عريضة البدن كاملة العدد في رحلة من دبي إلى مطار هيثرو في لندن.