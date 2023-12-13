مهرجان "ساوندستورم" يعود بأكثر العروض إبهاراً وتجارب إبداعية لا مثيل لها

·أروع الحفلات الموسيقية بمشاركة 200 فنانة وفنان من ألمع النجوم السعودية والعربية والعالمية
·54 فقرة كل ليلة على مدار 3 أيام على 8 مسارح متنوعة لكل منها جوه الخاص وطابعه المميز
·16 عرضاً مبهراً واستعراضات نارية في أرجاء موقع المهرجان الممتد على مساحة 1.2 مليون متر مربع
·منطقة ألعاب وعروض طائرات بدون طيار وأساور مضيئة متزامنة مع نغمات الموسيقى ودقات الإيقاع
·تطبيق معايير الاستدامة البيئية وتشغيل أحد المسارح بالطاقة النظيفة لأول مرة في مهرجان فني سعودي
·مواقف سيارات تستوعب 86 ألف سيارة وأكثر من 173 خياراً للأطعمة والمشروبات لكي تكتمل التجربة
تنطلق يوم الخميس 14 ديسمبر النسخة الرابعة من مهرجان "ساوندستورم 2023" في العاصمة السعودية الرياض لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة أكثر من 200 فنان وفنانة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم في أكبر مهرجان موسيقي سنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظمه مدل بيست، شركة الترفيه الموسيقي السعودية الرائدة، التي تعنى بتقديم المواهب المحلية والإقليمية والعالمية الراسخة والناشئة.
وسيحظى الجمهور طوال فترة المهرجان أيام 14-15-16 ديسمبر بفرصة الاستمتاع بأفضل الحفلات الموسيقية وأكثر من 250 ساعة من الموسيقى الحية تشمل أكثر من 180 من التجارب الفنية والعروض المبهرة التي تقام على 8 مسارح، يقدم كل منها جواً خاصاً وتجربة متميزة لعشاق الموسيقى، على امتداد مساحة إجمالية تصل إلى 1.2 مليون متر مربع. ويعادل عدد ساعات عروض الموسيقى الحية الرقص بدون توقف لأكثر من 10 أيام.
ويشهد مهرجان "ساوندستورم" هذا العام مشاركة قوية لعدد من أكبر النجوم العالميين، مثل تراڤيس سكوت وچي بالڤن وهير وفيفتي سنت وويز خليفة وكريس براون وكالڤين هاريس وآلان ووكر، ونجوم الغناء العربي، مثل عمرو دياب وإليسا ورابح صقر ونانسي عجرم وداليا مبارك وأحمد سعد وروبي.
وتشمل قائمة المهرجان نخبة من أبرز الفرق الموسيقية، مثل ميتاليكا وبلاك آيد بيز وكايروكي وسويدش مافيا هاوس، وأقوى فناني الدي چي، مثل مارتن جاريكس وأرمن ڤان بيورن ودايفيد جيتا وتيّستو وديسكو مصر وبلاك كوفي، وكوزميكات، الدي چي السعودية.
ويعبر شعار المهرجان " هنا تلقى جوك" عن تنوع الأجواء الفنية في كل مسرح من مسارح المهرجان الثمانية ولكل طابعه المميز، من المسرح الكبير الذي سيحظى بأروع أداءات نجوم الموسيقى العربية والعالمية إلى المسارح الأخرى التي ستجتاحها الموسيقى من نغمات موسيقى البوب والروك ودقات الراب والهيب هوب وتناغم الإندي والآر أند بي إلى تراقص إيقاعات الموسيقى الإلكترونية ونبضاتها الحية.
وأقيمت المسارح بأفضل المعايير العالمية لضمان الأمن والسلامة، ويتصدرها المسرح الكبير "بيج بيست" الذي يمتد بطول 200 متر وعرض 34 متراً، وقد شيد بأكثر من 1,000 طن من الحديد الصلب. وسيقدم على المسارح الثمانية 54 عرضاً فنياً كل ليلة بما يصل إلى 162 عرضاً على مدى الأيام الثلاثة إلى جانب 16 عرضاً منفرداً في ساحات المهرجان ليصل الإجمالي إلى 180 عرضاً.
وضمن فعاليات المهرجان المتميزة، يقام عرضان للطائرات بدون طيار (درون) بمشاركة 2,200 طائرة، إلى جانب العديد من العروض الأخرى وأكثر من 300 ألف سوار مضيئ بالتزامن مع موسيقى العروض الرئيسة وعروض الدي چي.
ولكي تكتمل التجربة، يقدم المهرجان من خلال قرية الفعاليات منطقة مخصصة للترفيه والألعاب الترفيهية. كما سيتوفر للجمهور 173 خياراً متنوعاً من صنوف الأطعمة والمشروبات من مختلف الأذواق والمطابخ، وساحات انتظار لأكثر من 86 ألف سيارة.
وينتمي أفراد طواقم العمل المسؤولون عن نجاح المهرجان - بما فيهم الشركاء والموردين- إلى أكثر من 25 جنسية من مختلف أنحاء العالم، يعملون على مدار الساعة. وتحتاج مرافق "ساوندستورم" إلى نحو 153,900 ساعة عمل من النظافة الضرورية للحفاظ على الموقع في حلته الرائعة لكي يكون جاهزاً لاستقبال جمهوره العاشق للموسيقى من جميع أنحاء العالم. وسيتم تقديم 417 ألف وجبة لطواقم العمل على مدى أيام المهرجان، وهو ما يعادل خدمة 464 طائرة A380 عريضة البدن كاملة العدد في رحلة من دبي إلى مطار هيثرو في لندن.
وللمرة الأولى يشهد مهرجان فني سعودي تشغيل أحد مسارحه بالطاقة النظيفة بالاعتماد على الوقود الحيوي وتشغيل "قرية الفنانين" بوقود الهيدروجين، واستخدام مطاعم المهرجان أدوات المائدة الصديقة للبيئة والأواني الفخارية القابلة للتحلل 100% بدلاً من المواد البلاستيكية، وغيرها من الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة مثل إعادة التدوير ومعالجة المياه دعماً لرؤية المملكة نحو مستقبل أخضر.
وتمتد جسور الVIB المرتفعة لتصل مساحتها الإجمالية إلى 17 متر مربع لتربط بين كل مسارح ساوندستورم.
ويشترط لحضور المهرجان ألّا يقل عمر الزائر عن ١٦ سنة، ويمكن للمهتمين الاطلاع على المزيد من تفاصيل المهرجان وحجز التذاكر عبر الرابط: https://mdlbeast.com/events/soundstorm-2023/tickets