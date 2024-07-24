بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز.. إحدى حدائق العاصمة الكبرى و4 شركات عالمية تنافست على التصميم

وتم اعتماد تصميم الحديقة من بين عدد من التصاميم التي قدمتها 4 شركات عالمية شاركت بطرح أفضل الأفكار والتصاميم بما يحقق معايير الاستدامة والمتطلبات البيئية، حيث اعتُمد مبدأ التصميم الفائز، على تصميم مميز يراعي البيئة المحلية، قدم 6 أنماط متنوعة في أنواع الأشجار والتصاميم المتعلقة بها؛ أبرزها الحديقة النباتية التي تتميز بموقعها في مركز الحديقة بمساحة تزيد على 200 ألف متر مربع وفيها أكثر من 200 نوع من النباتات المحلية بكثافة عالية، كما تمت الاستفادة من شعيب المونسية المتفرع من وادي السّلي الذي يخترق الحديقة بأطوال تزيد على 11 كيلو مترًا وبمساحة أكثر من 770 ألف متر مربع ضمن الحديقة النباتية ومبانٍ تجارية بتصاميم مستدامة تحاكي موقعها في الحديقة، ومسار بانورامي يطل عليها بطول يتجاوز 2 كيلومتر. أما الأنماط التصميمية الخمسة الأخرى فقد تضمنت حدائق المرتفعات والسهول والهضاب والحدائق الصحراوية صُممت باختيار أشجار وشجيرات مختلفة لتعزيز التنوّع الحيوي، وتكوين بيئة جاذبة للطيور والفراشات وغيرها.