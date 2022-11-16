"منار البقمي".. "القانون الجنائي" قادها لترك وظيفتها و"كورونا" كتبت قصة نجاحها

تسترجع منار بدايات الدراسة في الجامعة التي تزامنت مع جائحة كورونا، وقالت "منذ التحاقي بالجامعة أنا وزملائي الطلاب والطالبات، كان ينتابنا شعور غامض تجاه التخصص، كما أن بداية مسيرتنا الدراسية، كانت عن بُعد، بسبب جائحة كورونا، ولكن للأمانة، فقد تميزت جامعة نايف بإتاحة جميع وسائل السلامة، لحماية طلابها، كما تميزت بطرح المواد العلمية بشكل متطور ومواكب لما يحتاجه الطالب من فهم واستيعاب دقيق، ولم نواجه أي صعوبة والحمد الله، بالعكس كانت بحوثنا تؤدى وتسلم بالشكل المطلوب، وتم طرح دورات عن بُعد، مثل دورة البحث العلمي، وتم عرضها أكثر من مرة، وتجاوزنا مرحلة كورونا بنجاح تام".