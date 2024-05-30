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مظاهرة وخط سير وموعد.. سفارة المملكة بالمجر تدعو السعوديين ببودابست للحيطة
تنظم بعد غد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.. وتحذير للابتعاد عن أماكن المتظاهرين
دعت السفارة السعودية في المجر، كل المواطنين الموجودين في بودابست، إلى توخي الحيطة والحذر، مشيرة إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة المجرية بعد غد السبت.
وأوضحت السفارة أنها تود التنبيه على كل المواطنين الموجودين في بودابست بأنه سيتم تنظيم مظاهرة ومسيرة يوم السبت الموافق 1/ 6/ 2024م في تمام الساعة الواحدة ظهرًا في العاصمة بودابست.
وأوضحت أن خط مسار المظاهرة سيكون في الأماكن الآتية: "بودابست الحي الرابع عشر، شارع (توكولي) المبنى رقم 72 شارع دوجا جورج) ساحة الأبطال هوشوك (تارا) - المساحة العشبية الواقعة أمام قصر (فايدا هونياد) في منطقة حديقة (فاروش ليغات)".
وانطلاقًا من حرص السفارة على سلامة كل المواطنين في بودابست، تأمل توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن وجود المتظاهرين.