لأول مرة.. "الموارد البشرية" الأمريكية تختار سعوديًّا عضوًا في لجنة الاعتماد المهني

اختار مجلس إدارة جمعية إدارة الموارد البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية (SHRM)، مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة، عبدالرحمن الشعيل، عضوًا في لجنة الاعتماد المهني، المعنية بالإشراف الفني وتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشهادات المهنية للجمعية.
وبهذه المناسبة أعرب "الشعيل" عن اعتزازه باختياره عضوًا في لجنة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم، وقال: "إن هذا الاختيار ينطوي على معانٍ رفيعة تؤكد التقدير العالمي للتطور الملموس في أنشطة وأعمال الموارد البشرية في المملكة، في ظل برامج التحول الوطني، والتي كان لها دور كبير في استعانة بيوت الخبرة والمنظمات العالمية بالكفاءات السعودية".
وأضاف أن اختياره لهذا الموقع يدل على ما وصلت إليه المملكة من تقدم في القطاع الحكومي.
الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يحصل فيها سعودي على عضوية لجنة في جمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية (SHRM)؛ حيث تخضع آلية اختيار الأعضاء لمعايير دقيقة، خاصة وأن نطاق أعمال اللجنة يشمل خدمات الجمعية على مستوى العالم وليس على نطاق جغرافي محدد؛ مما يعطيها أهمية بالغة، كما أن الشهادات المهنية التي تشرف عليها اللجنة؛ تشمل شهادتي (SHRM-CP) و(SHRM-SCP)، واللتين تعدان من أقوى الشهادات المهنية المصنفة دوليًّا في مجال إدارة الموارد البشرية.
وتُعد جمعية إدارة الموارد البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الجهات الرائدة في مجال الموارد البشرية على مستوى العالم، وقد تأسست الجمعية في عام 1948م، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ألكساندريا في ولاية فيرجينيا، وتضم أكثر من 300 ألف عضو في أكثر من 165 دولة حول العالم، وتقدم الجمعية العديد من البرامج المهنية والتدريبية والخدمات الاستشارية والأبحاث والدراسات في مجال الموارد البشرية، إلى جانب الفعاليات والمؤتمرات العالمية الخاصة بالموارد البشرية.