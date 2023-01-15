لأول مرة.. "الموارد البشرية" الأمريكية تختار سعوديًّا عضوًا في لجنة الاعتماد المهني

وتُعد جمعية إدارة الموارد البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الجهات الرائدة في مجال الموارد البشرية على مستوى العالم، وقد تأسست الجمعية في عام 1948م، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ألكساندريا في ولاية فيرجينيا، وتضم أكثر من 300 ألف عضو في أكثر من 165 دولة حول العالم، وتقدم الجمعية العديد من البرامج المهنية والتدريبية والخدمات الاستشارية والأبحاث والدراسات في مجال الموارد البشرية، إلى جانب الفعاليات والمؤتمرات العالمية الخاصة بالموارد البشرية.