بدر بن عبدالله: "فناء الأول" فضاء ثقافي ومساحة للتعبير الإبداعي والحوار

وتزامن إطلاق "فناء الأول" مع تدشين المعرض الفني الافتتاحي بعنوان "إيداع الذاكرة" في المركز والذي يستمر لثلاثة أشهر، ويعود هذا المعرض الى أمجاد المصرف الذي استوطن أروقة المبنى في الأمس، ليَخُطَّ نشأة العملة السعودية عبر التاريخ، متناولاً إيّاها من عدسة الفنّ؛ حيث استمد ستة فنانين محليين ودوليين معاصرين الإلهام من المحطات المختلفة لتراث المملكة وهويتها المصوّرة على العملات، فترجموها أعمالاً فنية تعبّر بإبداع عن مواضيع رئيسية خمس ذات رمزية عالية، وهي النفط، والطبيعة، والحج عبر البحر الأحمر، ومكة المكرمة، وشعار المملكة.