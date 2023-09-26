لأول مرة عالمياً.. المركز الطبي الدولي يُصلح ارتخاء عنق المريء دون جراحة بعد عملية تكميم

تمكّن أطباء المركز الطبي الدولي من إنهاء معاناة مريضة كانت قد أجرت جراحة تكميم منذ نحو 5 سنوات، ثم بدأت تشكو بعد ذلك من ارتجاع المريء، علمًا بأن هذه مشكلة شائعة بعد إجراء عمليات تكميم المعدة؛ نظرًا لحدوث ارتخاء في صمام المريء السفلي.
وفي التفاصيل، فقد خاضت المريضة رحلة للبحث عن علاج بمستشفيات مختلفة، إلى أن وصلت المريضة إلى المركز الطبي الدولي، وبعد تأكيد التشخيص؛ ناقش الفريق الطبي الحلول المقترحة لعلاج هذه الحالة والتحديات المرتبطة بتلك المقترحات.
وقال د. أديب الغلاييني استشاري طب أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالمركز الطبي الدولي: "حلول مشكلة ارتجاع المريء بعد عملية التكميم تكون في العادة حلولاً جراحية، وتحتاج لعمليات كبيرة إلى حدٍ ما، مثل عملية إزالة المعدة وتحويل المسار إلى الأمعاء، أو عملية تثبيت المعدة ورتق الحجاب الحاجز، ونسبة نجاح مثل هذه العمليات لا تكون مرتفعة لمريض تعرض لعملية تكميم المعدة، بخلاف نسبة النجاح الكبيرة لو كان المريض يمتلك معدة كاملة".
ونجح الفريق الطبي، بقيادة د. أديب الغلاييني، من ابتكار خيار غير تقليدي ليجنب المريضة عملية جراحية كبيرة، حيث قاموا بالإجراء الأول من نوعه في مجال الجهاز الهضمي والمناظير، وذلك بإصلاح ارتخاء عنق المريء المسبب لارتجاع المريء بعد عملية تكميم من خلال تقنية GERDX، وهو الإجراء الذي لم يستغرق إلا نحو 10 دقائق فقط.
وتمثلت أبرز التحديات التي واجهت الفريق الطبي مع هذا الإجراء في أن حجم المعدة أصبح صغيراً بسبب عملية التكميم، وهو ما جعل من الصعب الاستفادة بتقنية GERDX التي تستخدم عادة مع معدة كبيرة؛ لأن الجهاز يحتاج مساحة كافية للحركة.
وأضاف الغلاييني تعليقًا على ذلك: "هذه الحالة هي الأولى من نوعها في العالم، بالنسبة لمجتمع الجهاز الهضمي وجراحات السمنة، حيث استطعنا بفضل الله إصلاح ارتخاء عنق المريء المسبب لارتجاع المريء بعد عملية التكميم التي أجرتها المريضة دون جراحة".
يُذكر أن المريضة غادرت المستشفى إلى منزلها في اليوم التالي بعد العملية، ومع موعد المراجعة الأولى بالمستشفى بعد أسبوع كانت قد تعافت تماماً، واختفت الأعراض لديها بشكل كامل.