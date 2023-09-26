لأول مرة عالمياً.. المركز الطبي الدولي يُصلح ارتخاء عنق المريء دون جراحة بعد عملية تكميم

وقال د. أديب الغلاييني استشاري طب أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالمركز الطبي الدولي: "حلول مشكلة ارتجاع المريء بعد عملية التكميم تكون في العادة حلولاً جراحية، وتحتاج لعمليات كبيرة إلى حدٍ ما، مثل عملية إزالة المعدة وتحويل المسار إلى الأمعاء، أو عملية تثبيت المعدة ورتق الحجاب الحاجز، ونسبة نجاح مثل هذه العمليات لا تكون مرتفعة لمريض تعرض لعملية تكميم المعدة، بخلاف نسبة النجاح الكبيرة لو كان المريض يمتلك معدة كاملة".