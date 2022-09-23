شيخ عاصر وشاب يشهد وطفل يتطلع.."العتيبي": يوم الوطن فخر للجميع

وأشاد "العتيبي" بالمشاريع العملاقة في كافة مناطق المملكة وما تحمله من مرتكزات مهمة تحافظ من خلالها على البيئة وما تحمله من مقومات تساعد على الاستدامة، مؤكداً أن حرص المملكة على هذه المشاريع والالتزام بها وتقديمها للعالم أجمع ما هو إلا انعكاسٌ واضحٌ لدورها الريادي في قيادة الدفة نحو تطوير المجتمعات والإنسان لتحقيق مثالية العيش، وأن السعودية بقيادتها وشعبها تثبت في كل مرة للعالم أجمع أنها دائماً ما تسعى لتحقيق الاستدامة ومثالية العيش بالانسجام مع الطبيعة الكونية والحفاظ على المكتسبات وتجاوز الأزمات الماضية والحالية لتضمن مستقبلاً مثالياً يخدم الإنسان ويحافظ على البيئة.