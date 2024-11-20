وزير الاستثمار: 95 صفقة يتم العمل عليها تحت التفاوض من خلال برنامج "جسري"

وأطلقت، اليوم، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار "شراكات لتنمية مستدامة"، بمشاركة عديدٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من كبريات الشركات الوطنية والمملوكة للدولة والمتوسطة والصغيرة، إضافة إلى المستثمرين الدوليين، والقطاع غير الربحي وأفراد المجتمع المحلي، تحت منصة موحدة لاستعراض مبادرات وأعمال المحتوى المحلي، وإيجاد التعاون بين القطاعات كافة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجيّة.