وزير الاستثمار: 95 صفقة يتم العمل عليها تحت التفاوض من خلال برنامج "جسري"

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن هناك 95 صفقة يتم العمل عليها حاليًا من خلال برنامج "جسري" تحت المفاوضات تفوق قيمتها الاستثمارية 100 مليار ريال.
ولفت "الفالح"؛ خلال جلسة وزارية ضمن أعمال منتدى التحوُّل المحلي في نسخته الثانية، أن "جسري" عبارة عن سلاسل إمداد عالمية، يركز على سلاسل القيمة لكل صناعة وقطاع.
وأضاف أن بوينج وقّعت مع "جسري" اتفاقية شراء لمواد الألومنيوم المصنعة، والآن يتم التفاوض مع إيرباص، ضمن 95 صفقة تحت التفاوض تفوق قيمتها الاستثمارية 100 مليار ريال.
وأطلقت، اليوم، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار "شراكات لتنمية مستدامة"، بمشاركة عديدٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من كبريات الشركات الوطنية والمملوكة للدولة والمتوسطة والصغيرة، إضافة إلى المستثمرين الدوليين، والقطاع غير الربحي وأفراد المجتمع المحلي، تحت منصة موحدة لاستعراض مبادرات وأعمال المحتوى المحلي، وإيجاد التعاون بين القطاعات كافة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجيّة.
وتعمل النسخة الثانية من المنتدى على تحفيز تبنّي القطاع الخاص، المحتوى المحلي في المملكة، وإيجاد فرص استثمارية، وشراكات مستدامة؛ كونه منصة تربط بين الطلب والعرض من الجهات الحكومية والشركات الكبرى من القطاع الخاص والمملوكة للدولة في المملكة؛ ما يُسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030.