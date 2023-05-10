"التطوير وأثره على الشركات والموارد".. محور اللقاء الشهري الـ26 لجمعية "بشر".. اليوم

تنظم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري السابع والعشرين، تحت عنوان "التطوير التنظيمي وأثره على الشركات والموارد البشرية"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية سوق العمل ومساهمتها في التنمية الوطنية من خلال تطوير رأس المال البشري، وإيجاد بيئة تشاركية تؤصل لأفضل المعايير والممارسات المهنية.
ويستضيف اللقاء الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء افتراضياً عبر تطبيق "زووم"، خبير الموارد البشرية، مرتضى البشر، في إطار النشاط الثقافي والتوعوي للجمعية.
ويستعرض اللقاء أهمية التطوير التنظيمي وكيفية مساهمته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، كما يتناول تأثير التطوير التنظيمي على استراتيجية الموارد البشرية، وتحسين ثقافة العمل، وزيادة الرضا والالتزام لدى الموظفين.
كما يتطرق إلى أهمية وآليات قياس أداء الموظفين وإدارة المواهب والتوظيف، ودور التطوير التنظيمي في تعزيز هذه الممارسات بشكل إيجابي، ويعتبر هذا اللقاء فرصة مميزة للموظفين؛ لتحسين ممارسات عملهم وأداء منظماتهم.