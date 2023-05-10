"التطوير وأثره على الشركات والموارد".. محور اللقاء الشهري الـ26 لجمعية "بشر".. اليوم

تنظم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري السابع والعشرين، تحت عنوان "التطوير التنظيمي وأثره على الشركات والموارد البشرية"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية سوق العمل ومساهمتها في التنمية الوطنية من خلال تطوير رأس المال البشري، وإيجاد بيئة تشاركية تؤصل لأفضل المعايير والممارسات المهنية.