"تنسيقي حجاج الداخل" ينظم برنامجًا لتطوير مهارات العاملين في حملات الحج

ويتضمن البرنامج محاور أساسية لتنمية وتطوير مهارات منسوبي منشآت خدمات حجاج الداخل، وهي: مهارات الاتصال والتأثير في الحج، مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن، وبناء فرق عمل الحملات، وإدارة الحشود في الحج، وأخلاقيات وقيم العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وتعظيم البلد الحرام، وأخيرًا الإسعافات الأولية في الحج، ويقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين.