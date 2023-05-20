"تنسيقي حجاج الداخل" ينظم برنامجًا لتطوير مهارات العاملين في حملات الحج

ينظم المجلس التنسيقي لمنشآت خدمات حجاج الداخل، ابتداءً من يوم غد الأحد ١-١١-١٤٤٤ ولمدة ستة أيام، برنامج تطوير مهارات العاملين في حملات الحج والعمرة، والذي يستهدف تطوير منسوبي منشآت حجاج الداخل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويأتي البرنامج بالشراكة مع جمعية طاقات الشبابية بمكة المكرمة، ويمنح شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويتضمن البرنامج محاور أساسية لتنمية وتطوير مهارات منسوبي منشآت خدمات حجاج الداخل، وهي: مهارات الاتصال والتأثير في الحج، مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن، وبناء فرق عمل الحملات، وإدارة الحشود في الحج، وأخلاقيات وقيم العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وتعظيم البلد الحرام، وأخيرًا الإسعافات الأولية في الحج، ويقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين.