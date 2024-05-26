"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لويس آبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.