يُنذر بحوادث على الطريق الدولي.. "سوق المواشي بالوسقة" عرقلة للحركة المرورية

يشكل سوق الأربعاء للمواشي بالوسقة- 35 كيلو متراً جنوبي الليث، خطرا كبيراً على المارة والمسافرين بطريق الساحل الدولي.
ورصدت "سبق"، صباح الأربعاء الماضي، توقف عددٍ من المركبات المحمّلة بالمواشي في بعض مسارات الطريق؛ ما تسبّب في عرقلة حركة السير وشل الحركة المرورية، وهو الأمر الذي يجبر المسافرين على الانحراف يساراً، وينذر بوقوع حوادث مرورية كالتي وقعت في أوقاتٍ سابقة، بحسب عددٍ من المواطنين.
وطالب مرتادو الطريق الدولي، الجهات المختصة بالوسقة، باتخاذ ما من شأنه الحد من ظاهرة توقف بعض المركبات وسط الطريق بعد قيام بعض شريطية المواشي بتلقيها، والذين يسيرون هم الآخرون وسط الطريق؛ ما قد يعرّضهم لخطر الدهس -لا سمح الله.