يُنذر بحوادث على الطريق الدولي.. "سوق المواشي بالوسقة" عرقلة للحركة المرورية

ورصدت "سبق"، صباح الأربعاء الماضي، توقف عددٍ من المركبات المحمّلة بالمواشي في بعض مسارات الطريق؛ ما تسبّب في عرقلة حركة السير وشل الحركة المرورية، وهو الأمر الذي يجبر المسافرين على الانحراف يساراً، وينذر بوقوع حوادث مرورية كالتي وقعت في أوقاتٍ سابقة، بحسب عددٍ من المواطنين.