السعودية وأمريكا تقتربان من توقيع اتفاق نووي سلمي يعزز الشراكة والتنمية

ويأتي اكتمال المفاوضات حول الاتفاقية كخطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق هدف الشراكة النووية المدنية بين الرياض وواشنطن، وهو الهدف الذي نصّت عليه وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي وُقّعت بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – والرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب، خلال القمة السعودية–الأمريكية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 15 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 13 مايو 2025م.