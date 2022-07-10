2200 مشارك في معسكرات الخدمة الميدانية من الكشافة لموسم حج هذا العام

كما تساهم الكشافة في العمل مع مختلف الجهات الحكومية مثل أمانة العاصمة المقدسة من خلال منع البائعين المتجولين بطرق غير نظامية من الافتراش في الساحات، ومنع الحلاقة حول الساحات المحيطة بجسر الجمرات، والتأكد من حصول المحلات على رخص نظامية، ووجود الشهادات الصحية لمزاولي مهنة بيع المواد الغذائية، والتأكد من وضع التسعيرة الرسمية في مكان بارز في المحلات المرخص لها للبيع.