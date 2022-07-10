2200 مشارك في معسكرات الخدمة الميدانية من الكشافة لموسم حج هذا العام

يقدم 2200 مشارك في معسكرات الخدمة الميدانية من أفراد الكشافة التابعين لجمعية الكشافة العربية السعودية خلال موسم حج هذا العام، خدمات ميدانية مميزة، من خلال تكثيف جهودهم ونشاطهم التطوعي ومهامهم الإنسانية النبيلة في خدمة ضيوف الرحمن، ويبلغ عدد معسكرات الخدمة العامة بمكة والمشاعر (8) معسكرات.
وتتمثل مهام عملهم في إرشاد الحجاج التائهين والمرضى الذين تم علاجهم والقيام بإيصالهم إلى مراكز الإرشاد ومساعدة المراجعين للوصول للعيادات ومرافق المستشفيات ونقل الحالات المحتاجة بالعربات داخل المستشفيات.
كما تساهم الكشافة في العمل مع مختلف الجهات الحكومية مثل أمانة العاصمة المقدسة من خلال منع البائعين المتجولين بطرق غير نظامية من الافتراش في الساحات، ومنع الحلاقة حول الساحات المحيطة بجسر الجمرات، والتأكد من حصول المحلات على رخص نظامية، ووجود الشهادات الصحية لمزاولي مهنة بيع المواد الغذائية، والتأكد من وضع التسعيرة الرسمية في مكان بارز في المحلات المرخص لها للبيع.