شاهد.. مستنقعات ومخلفات بحي "أم الحمام بجدة" تنذر بكوارث صحية وبيئية

يشهد حي "أم الحمام" التابع لحمدانية جدة حزمة من المخالفات والمخلفات، فمن طرق مكسرة ومهترئة إلى مستنقعات ونفايات تملأ أرجاء الحي، والملفت للنظر انتشار العمالة الوافدة والمحلات التجارية التي لا تحمل لوحات تجارية تبيع مختلف السلع والمأكولات التي لا يعرف مصدرها ولا مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ورصدت "سبق" خلال جولة ميدانية لها بالحي، انتشار المستنقعات والمخلفات التي تتوسط تلك المطاعم والمتاجر في مخالفة واضحة وصريحة ما يمكن أن ينتج عنه ما لا يحمد عقباه فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة المنبعثة والتي أدت إلى انتشار الفئران والحشرات والقوارض والبعوض وغيرها، وتخوف السكان ومرتادو الاستراحات والمطاعم مما يمكن أن ينشأ عن ذلك من أمراض وأوبئة وحالات تسمم.
وطالب السكان بسرعة تحرك الجهات المختصة بما يضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات مع مثل هذه المتاجر التي لا تحمل إلا ملصقات باللغات الأجنبية واستنكروا السماح لتلك العمالة بممارسة الأنشطة دون حسيب أو رقيب فضلاً عن المستنقعات التي تنبعث منها الروائح الكريهة والتشوه البصري وانتشار القوارض والفئران والبعوض.