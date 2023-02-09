شاهد.. مستنقعات ومخلفات بحي "أم الحمام بجدة" تنذر بكوارث صحية وبيئية

ورصدت "سبق" خلال جولة ميدانية لها بالحي، انتشار المستنقعات والمخلفات التي تتوسط تلك المطاعم والمتاجر في مخالفة واضحة وصريحة ما يمكن أن ينتج عنه ما لا يحمد عقباه فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة المنبعثة والتي أدت إلى انتشار الفئران والحشرات والقوارض والبعوض وغيرها، وتخوف السكان ومرتادو الاستراحات والمطاعم مما يمكن أن ينشأ عن ذلك من أمراض وأوبئة وحالات تسمم.