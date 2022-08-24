"الصحة": إصدار دليل تصنيفي لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة

ويتماشى الدليل مع اللائحة التنفيذية للنظام الموحَّد لنفايات الرعاية الصحية الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحية الفنية، وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ويستهدف جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة، التي بدأت في تطبيقه من تاريخ 1442/4/29.