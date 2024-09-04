"الحسين" الوجه الجديد تحت قبّة الشورى.. مسيرة "استثنائية" بدأها من مُحرر في "واس" إلى التربع على عرشها

تحتفظ الساحة الإعلامية في المملكة بسيرة ذاتية "استثنائية" لمعالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق، الذي ساهم خلال سنوات عمله الطويلة في إعادة صياغة المشهد الإعلامي السعودي، عبر ترسيخ سياسة إعلامية رسمية، متزنة وحكيمة، قادرة على مواكبة تطلعات رؤية 2030.
و"الحسين" الوجه الجديد تحت قبة الشورى تم اختياره ضمن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل مجلس الشورى، واختيار 150 عضوًا فيه من ذوي الكفاءات والخبرة.
وخلال أكثر من 40 عامًا قدّم عبدالله الحسين الكثير من العطاءات للساحة الإعلامية وتدرّج في مناصبها، بدأها بمحرر مبتدئ في وكالات الأنباء السعودية "واس"، حتى تربّع على عرشها، مقدمًا جهده وخلاصة خبراته لتطوير العمل في الوكالة، بالتعاون مع زملائه الذين دائمًا ما يصفهم بـ"الإخوة"، فكان مثالًا للمسؤول الصادق الناصح المخلص المحبوب من الجميع.
"الحسين" الحاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الإعلام في جامعة الملك سعود، تخصص "إذاعة وتلفزيون"؛ عمل مندوبًا ورئيس الفريق الإعلامي في الديوان الملكي عام 1403، واستمرّ في منصبه هذا 23 عامًا، بعدها التحق بالعمل في وزارة الثقافة والإعلام؛ حيث تولّى فيها منصب مدير عام الأخبار بوكالة الأنباء السعودية، ثم عمل مديرًا عامًّا مكلفًا للوكالة، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينه مديرًا عامًّا لـ"واس" بالمرتبة الخامسة عشرة في العام 1430هـ.
ونجح عبدالله الحسين في تطوير المحتوى الذي تقدمه وكالة الأنباء السعودية، وكذلك تطوير منصاتها الرقمية، خاصة على موقع "إكس" "تويتر سابقًا"؛ حيث تم إطلاق حسابات للأخبار الملكية والاقتصادية. كما نجح في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة في التخصصات الإعلامية؛ بهدف تعزيز صناعة الخبر والتقرير، ونقلهما مع الصورة الاحترافية إلى المتلقي، ليكون في محلّ الحدث أولًا بأول في الوكالة السعودية.
وخلال مسيرته العملية تولّى الحسين رئاسة عدد من المؤتمرات والمجالس والاتحادات الإعلامية الإقليمية والدولية؛ من أبرزها رئاسته المؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء، ورئاسة اتحاد وكالات الأنباء العربية، فضلًا عن عضويته في المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، وعضويته في المجلس الدولي لوكالات الأنباء.
وشغل الحسين منصب رئيس وعضو في بعض اللجان التنظيمية والتطويرية في وزارة الثقافة والإعلام، وشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية، واجتماعات مسؤولي الوكالات بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماعات المؤتمر الدولي الثالث لوكالات الأنباء في الأرجنتين، وتغطية مؤتمرات القمم الخليجية، والمؤتمرات العربية.
كان عبدالله الحسين عضوًا بارزًا وفاعلًا في الوفود الرسمية لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، في عددٍ من الزيارات الخارجية والمؤتمرات. وشارك أيضًا في تغطية الزيارات والجولات والنشاطات الرسمية والاستقبالات الملكية داخل المملكة وخارجها.
ونال عددًا من الجوائز والتكريمات التي أقرت بدوره في تطوير العمل الإعلامي السعودي الرسمي، ومن أبرز تلك الجوائز جائزة الشخصية الإعلامية لدعمه وكالات الأنباء العربية، وذلك ضمن الدورة الخامسة لجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2022.