"الحسين" الوجه الجديد تحت قبّة الشورى.. مسيرة "استثنائية" بدأها من مُحرر في "واس" إلى التربع على عرشها

"الحسين" الحاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الإعلام في جامعة الملك سعود، تخصص "إذاعة وتلفزيون"؛ عمل مندوبًا ورئيس الفريق الإعلامي في الديوان الملكي عام 1403، واستمرّ في منصبه هذا 23 عامًا، بعدها التحق بالعمل في وزارة الثقافة والإعلام؛ حيث تولّى فيها منصب مدير عام الأخبار بوكالة الأنباء السعودية، ثم عمل مديرًا عامًّا مكلفًا للوكالة، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينه مديرًا عامًّا لـ"واس" بالمرتبة الخامسة عشرة في العام 1430هـ.