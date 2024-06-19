"إغاثي الملك سلمان" يوزع حوالي 800 أضحية في إقليمي "بنادر" و"بيدوا" بالصومال

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 306 من الأضاحي في مدينة بيدوا بإقليم جنوب غربي الصومال، يستفيد منها 1.224 فرداً من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع تأمين الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 1445هـ.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 2.220 أضحية في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو وإقليم جنوب غربي الصومال يستفيد منها 53.280 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.
فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 480 أضحية في مدينة بيدوا بإقليم جنوب غرب الصومال، يستفيد منها 1.920 فرداً من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع تأمين الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 200 أضحية في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، يستفيد منها 2.800 فرد من الفئات المحتاجة، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 2.330 أضحية للعائلات المحتاجة في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب ولحج في اليمن يستفيد منها 32.620 فرداً.
ويأتي ذلك امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لإدخال الفرحة والسرور على قلوب المحتاجين خلال أيام العيد.