"إغاثي الملك سلمان" يوزع حوالي 800 أضحية في إقليمي "بنادر" و"بيدوا" بالصومال

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 306 من الأضاحي في مدينة بيدوا بإقليم جنوب غربي الصومال، يستفيد منها 1.224 فرداً من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع تأمين الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 1445هـ.