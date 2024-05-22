دموع الأب تصاحب مناشدته.. وفاة طفل دهسًا على الطريق الدائري الثالث بمكة

فقدت أسرةٌ بمكة المكرمة طفلَها البالغ من العمر 9 سنوات، جراء تعرُّضه للدهس على الطريق الدائري الثالث بمكة، عقب خروجه من المنزل على غفلة من أسرته التي تقطن في الحي القريب من الطريق بالتحديد قبيل المنحدر إلى حي الكعكية جنوب العاصمة المقدسة.