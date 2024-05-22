دموع الأب تصاحب مناشدته.. وفاة طفل دهسًا على الطريق الدائري الثالث بمكة

فقدت أسرةٌ بمكة المكرمة طفلَها البالغ من العمر 9 سنوات، جراء تعرُّضه للدهس على الطريق الدائري الثالث بمكة، عقب خروجه من المنزل على غفلة من أسرته التي تقطن في الحي القريب من الطريق بالتحديد قبيل المنحدر إلى حي الكعكية جنوب العاصمة المقدسة.
وتلقّى والدُ الطفل خبرَ دهس ابنه مساء يوم السبت الماضي، وقال: إن الطفل خرج من المنزل دون علمهم، ولم يكترث بخطورة الطريق العام؛ ما نتج عنه وفاته دهسًا.
وطالب بضرورة وضع مصدات خرسانية أو حديدية على جانب الطريق المحاذي للأحياء والمخططات؛ لضمان عدم تكرار حالات الدهس وعبور الطريق، خاصةً من قِبل الأطفال والنساء.
وروى والد الطفل اللحظات التي رأى فيها طفله وهو يصارع الموت؛ حيث طلب منه أن يسامحه وأنه لن يكرر خروجه إلى الشارع، قبل أن يتم نقله بالهلال الأحمر إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
وطالب والدُ الطفل بضرورة وضع مصدّات تمنع دخول الأطفال إلى الطريق، متمنّيًا أن تلقى مناشدته تفاعلًا سريعًا من الجهات المعنية للحدّ من حوادث الدهس.