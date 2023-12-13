"هامات" تخطف شوط نخبة النخبة للون المجاهيم في "مهرجان الإبل 8"

حققت المنقية "هامات" لمالكها المواطن عبدالعزيز عبدالله حمد بن سليم، المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون المجاهيم، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها" على أرض الصياهد.
ونالت "هامات" اللقب بعد تحقيق فردياتها الفوز في المواجهات المباشرة مع فرديات المنقية "النادرات" لمالكها المواطن فرحان بن نادر الدوسري الذي حلّ وصيف المسابقة.
ودخلت عبر بوابة ريمات اليوم المنقيات المشاركة في شوط سيف الملك للون الحمر على أن تستعرض أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور بعد غد الجمعة، فيما تستعرض غدًا الخميس المنقيات المشاركة في شوط شلفا ولي العهد للون الحمر أمام لجنة التحكيم النهائي.
وتُعد مسابقة نخبة النخبة من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزاين الإبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وتعتمد مسابقات نخبة النخبة على المواجهات المباشرة بين الفرديات ويتوج فيها فائز ووصيف.
وتتضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تمتد على مدار نحو 30 يومًا متواصلة، أشواط سباق الهجن، وكذلك منافسات الهجيج وأشواط الطبع، حيث يسعى المهرجان من خلال برنامجه المتنوع إلى تعزيز مكانة الإبل وثقافتها لدى أفراد المجتمع، ونشر المعرفة المتعلقة بها.