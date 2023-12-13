"هامات" تخطف شوط نخبة النخبة للون المجاهيم في "مهرجان الإبل 8"

وتتضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تمتد على مدار نحو 30 يومًا متواصلة، أشواط سباق الهجن، وكذلك منافسات الهجيج وأشواط الطبع، حيث يسعى المهرجان من خلال برنامجه المتنوع إلى تعزيز مكانة الإبل وثقافتها لدى أفراد المجتمع، ونشر المعرفة المتعلقة بها.