"الصناعات العسكرية" تنال الآيزو في تطبيق المعايير الدولية لنظام استمرارية الأعمال

جاء ذلك بعد أن نجحت الهيئة في اجتياز جميع معايير التقييم لشهادة الآيزو في "نظام استمرارية الأعمال"، مما يؤكّد قدرة وجاهزية الهيئة على القيام بأعمالها مهما كانت الظروف والتحديات، ويعكس مدى التزامها تجاه إدارة استمرارية الأعمال، وتوافر إطار فعّال لضمان الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية والمحلية، وتوفير خطة للكوارث والأزمات غير المتوقعة، وتحديد خطط المعالجة وإستراتيجيات التعافي، ومنح الثقة كرسالة إلى أصحاب المصلحة على المستوين المحلي والدولي بشأن الوفاء بالمسؤوليات، والقدرة على مواصلة العمليات والأنشطة في مختلف الظروف.