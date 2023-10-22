احذر إيقاف المعاش.. على مستفيد الضمان التحقق من مطابقة رقم الجوال بمنصة الدعم

وأوضحت الوزارة، عبر منصتها التوعوية "الضمان الاجتماعي والتمكين" عبر "إكس"، أنه يتم التواصل من قبل الباحث الاجتماعي على الرقم المسجل في المنصة، مشيرة إلى أن عدم الرد على اتصالات الباحث يعرض المستفيد لإيقاف المعاش بسبب عدم التجاوب.