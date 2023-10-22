احذر إيقاف المعاش.. على مستفيد الضمان التحقق من مطابقة رقم الجوال بمنصة الدعم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي التحقق من مطابقة رقم الجوال المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" لرقم جوال المستفيد الأساسي والتحقق من تحديثه في حال تغيير الرقم.
وأوضحت الوزارة، عبر منصتها التوعوية "الضمان الاجتماعي والتمكين" عبر "إكس"، أنه يتم التواصل من قبل الباحث الاجتماعي على الرقم المسجل في المنصة، مشيرة إلى أن عدم الرد على اتصالات الباحث يعرض المستفيد لإيقاف المعاش بسبب عدم التجاوب.
يشار إلى أن منصة الدعم تهدف إلى تقديم الدعم المطلوب للمستفيدين من برامج الدعم الحكومي المقدمة في المملكة العربية السعودية وتسهيل معالجة طلبات المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية والتقييم العادل للأهلية والاستحقاق.