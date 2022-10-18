نجاح استئصال ورم ضخم من حوض ثلاثينية بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

شَهِدَ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، جراحة طارئة لاستئصال ورم ليفي ضخم، تَسبب في معاناة مريضة في العقد الثالث (غير متزوجة) لمدة 4 سنوات، مُحدِثًا لها تضخمًا في البطن ونزيفًا حادًّا مستمرًّا.
ذكرت ذلك الدكتورة "إنصاف أحمد" استشارية النساء والولادة الحاصلة على الزمالة البريطانية رئيسة الفريق الطبي المعالج.
وأضافت أنه فور وصول المريضة لعيادات النساء والولادة بالمستشفى، تم إخضاعها للفحص السريري، وتَبين تعرضها لنوبات من الألم الشديد.. وبإجراء الفحوصات المخبرية والموجات الصوتية (Ultra Sound)، تم اكتشاف ورم وتحديد موقعه وأبعاده بدقة عالية، بطول 23×20سم، ممتد من الحوض حتى الحجاب الحاجز بالبطن، كما تَبين تعرض المريضة للأنيميا نتيجة الانخفاض الشديد في نسبة الهيموجلوبين بالدم.
وأشارت د.إنصاف إلى أنه تم إعطاء المريضة وحدتين من الدم لتعويض النسب التي فقدتها سابقًا نتيجة النزيف المستمر.. وبعد دراسة التاريخ المرضي وكافة نتائج الفحوصات؛ تم اتخاذ قرار سرعة التدخل الجراحي للحد من النزيف.
وأفادت د.إنصاف بأن العملية استغرقت قرابة الساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها استئصال كامل الورم الليفي، عن طريق فتح البطن مع إعادة هيكلة الرحم وإرجاعه إلى حالته الطبيعية، مع إعطائها 4 وحدات من الدم أثناء العملية.
وأكدت د.إنصاف أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون أية مضاعفات.. وبعد الكشف المخبري على نوع الورم المستأصل؛ اتضح أنه حميد.
وقد لاقت المريضة رعاية طبية فائقة لمدة 3 أيام، خرجت بعدها للمنزل، وقد انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها، وعاد حجم البطن لوضعه الطبيعي وتوقف لديها النزيف ولله الحمد.
الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم حقق العديد من الإنجازات، وحصل على عدة شهادات محلية ودولية؛ منها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC، وكذلك اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد.