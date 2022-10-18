نجاح استئصال ورم ضخم من حوض ثلاثينية بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم حقق العديد من الإنجازات، وحصل على عدة شهادات محلية ودولية؛ منها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC، وكذلك اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد.