تعرَّف على كلمة "الملك عبدالعزيز" إلى أهالي المدينة المنورة من مقر "البلدية"

وشهد هذا الموقع الذي اجتمع فيه الملك عبدالعزيز مع أهالي المدينة المنورة تطورًا خلال الفترة الماضية؛ إذ افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، المرحلة الأولى لمشروع ميدان الملك عبدالعزيز الذي تنفذه أمانة منطقة المدينة المنورة على مساحة 38 ألف متر مربع، في الموقع الذي شهد احتفاء الأهالي بوصول الملك المؤسس -رحمه الله- إلى المدينة المنورة في عام 1345هـ في بداية مراحل تأسيس السعودية.