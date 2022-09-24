تعرَّف على كلمة "الملك عبدالعزيز" إلى أهالي المدينة المنورة من مقر "البلدية"

"يا أهل المدينة، والله ما عندي أعز منكم في الدنيا، وقد نقلت إليكم قضاة محكمتي لكم، وتركتها خالية".. هكذا بدأ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- حديثه إلى أهل طيبة الطيبة، حين وصل لهم في مقر البلدية الواقع حاليًا في ميدان الملك عبدالعزيز بين إمارة منطقة المدينة المنورة وأمانة المنطقة.
وشهد هذا الموقع الذي اجتمع فيه الملك عبدالعزيز مع أهالي المدينة المنورة تطورًا خلال الفترة الماضية؛ إذ افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، المرحلة الأولى لمشروع ميدان الملك عبدالعزيز الذي تنفذه أمانة منطقة المدينة المنورة على مساحة 38 ألف متر مربع، في الموقع الذي شهد احتفاء الأهالي بوصول الملك المؤسس -رحمه الله- إلى المدينة المنورة في عام 1345هـ في بداية مراحل تأسيس السعودية.
وشهد أمير منطقة المدينة المنورة الاحتفال الذي أُقيم بمناسبة الافتتاح من خلال رفع العَلَم السعودي على السارية التي تزين قلب الميدان، إضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية بعزف السلام الملكي، بالتزامن مع احتفالات السعودية باليوم الوطني السعودي الـ92، وذلك بحضور أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد بدأت تنفيذ ذلك المشروع التنموي في عام 2020 بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ90 آنذاك، في المنطقة الواقعة على امتداد ساحة الغمامة غرب المسجد النبوي الشريف متوسطًا مبنى إمارة المنطقة، ومسجد العنبرية، ومبنى الأمانة؛ ليصبح بذلك أحد المعالم الرئيسية بالمدينة المنورة.
وتشتمل مكونات المشروع على ساحة مخصصة لتنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية المتنوعة، ومسارات مخصصة للمشاة، وكذلك استحداث منافذ تجارية جديدة، وتهيئة مواقع الجلوس والاستراحة لاستيعاب العائلات والأفراد، إلى جانب شبكة الفراغات العامة بالمشروع، ومواقع الخدمات العامة والمسطحات الخضراء.
وتستهدف أمانة المنطقة عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية خلال ستة أشهر تكوين علامة حضارية مميزة في المدينة المنورة، وتعزيز الجانب الإنساني والثقافي للموقع الذي شهد احتفالات الأهالي، وترحيبهم بوصول المؤسس إلى مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- إبان مرحلة تأسيس السعودية، إضافة إلى توسيع نطاق برامج تحسين المشهد الحضري في المواقع الحيوية، فضلاً عن إيجاد متنفس جديد، يخدم السكان والزوار كافة.