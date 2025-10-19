رئيس "الهلال الأحمر البحريني" يبحث مع أمين عام ARCO تحديات العمل الإنساني في المنطقة

استقبل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني، أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) عبدالله بن سهيل المهيدلي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجمعية وممثلي المنظمة.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني في المنطقة العربية، في ظل ما تشهده بعض الدول من كوارث طبيعية وأزمات إنسانية تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز قدرات الاستجابة والإغاثة الفاعلة للمتضررين.
وأشاد أمين عام المنظمة خلال اللقاء بالدور البارز الذي تؤديه جمعية الهلال الأحمر البحريني في الميدان الإنساني، مثمنًا مساهماتها المستمرة في التخفيف من معاناة المتضررين من الأزمات والكوارث، ووصفها بأنها من الجمعيات الرائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي.
وفي ختام اللقاء، قدّم المهيدلي درع الذكرى الـ50 لتأسيس المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى معالي الفريق طبيب آل خليفة، تقديرًا لإسهاماته وجهوده في دعم مسيرة العمل الإنساني في المنطقة العربية.