رئيس "الهلال الأحمر البحريني" يبحث مع أمين عام ARCO تحديات العمل الإنساني في المنطقة

وأشاد أمين عام المنظمة خلال اللقاء بالدور البارز الذي تؤديه جمعية الهلال الأحمر البحريني في الميدان الإنساني، مثمنًا مساهماتها المستمرة في التخفيف من معاناة المتضررين من الأزمات والكوارث، ووصفها بأنها من الجمعيات الرائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي.