"تنظيم المياه والكهرباء" تعتمد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتية

يذكر أن اعتماد هذا الإطار يأتي بعد إصدار الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي لا تتجاوز قدرتها (2) ميجا واط، وذلك لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المتصلة بالشبكة أو غير المتصلة بالشبكة، وحماية وتوعية المستهلك فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل منظومة الطاقة المتجددة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء.