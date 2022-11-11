"تنظيم المياه والكهرباء" تعتمد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتية

اعتمد المجلس الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وذلك استمرارًا لجهود منظومة الطاقة في تطوير التنظيمات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في استخدام الطاقة المتجددة.
ويأتي الاعتماد بعد اكتمال الترتيبات التنظيمية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف المساهمة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودعم التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الطاقة في المملكة، بما في ذلك خفض الانبعاثات والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل.
ويهدف هذا التحرك إلى تمكين المستهلكين من تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي، مما يعزز من توسيع شريحة المستفيدين من تقنيات الطاقة المتجددة، ويساهم في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق المزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية.
يذكر أن اعتماد هذا الإطار يأتي بعد إصدار الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي لا تتجاوز قدرتها (2) ميجا واط، وذلك لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المتصلة بالشبكة أو غير المتصلة بالشبكة، وحماية وتوعية المستهلك فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل منظومة الطاقة المتجددة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء.
ويشمل التنظيم عملية تبادل الطاقة وإجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم الخدمة. وسيطبق هذا الإطار على منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أعلى من (2) ميجا واط، بالإضافة إلى تقنيات منظومات توليد الطاقة المتجددة الأخرى المستخدمة لأغراض الاستهلاك الذاتي.
ويمكن للراغبين في بناء وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي التواصل مع مقدم الخدمة الكهربائية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه التنظيمات عبر زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (www.wera.gov.sa).