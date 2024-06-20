أرقام غير مسبوقة تحققها أمانة العاصمة المقدسة في خدمة ضيوف الرحمن

وأصدرت الأمانة في المشاعر المقدسة 180 تصريحًا للرخص الموسمية، و23 تصريحًا للحفريات، و89 تصريحًا لذبح الأضاحي، إضافةً إلى رصد 88 مخالفة تتعلق بظواهر سلبية كالحفريات والمباني، فيما قامت بـ 69 زيارة للرقابة على التشوه البصري، و399 زيارة للرقابة على الحفريات، و27 زيارة للرقابة على الأسواق، كما بلغ عدد الزيارات للرقابة على مطابخ الإعاشة 1610 زيارة للمطابخ البالغ عددها 420 مطبخ، و140 زيارة للرقابة الصحية، فضلاً عن إدارة 755 بلاغًا مختلفًا.