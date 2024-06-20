أرقام غير مسبوقة تحققها أمانة العاصمة المقدسة في خدمة ضيوف الرحمن

سعت أمانة العاصمة المقدسة في أرجاء المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن بكل قدراتها الآلية والبشرية المطورة، حيث عملت على تطوير خدماتها لتهيئة الأجواء الصحية الآمنة والمريحة، لتكون رحلة الحج جزءًا من ذكرى روحانية جميلة لضيوف الرحمن، والتي توّجت بتسجل الأمانة أرقامًا غير مسبوقة في الأعمال والخدمات خلال موسم حج هذا العام 1445هــ في مختلف المجالات.
وأصدرت الأمانة في المشاعر المقدسة 180 تصريحًا للرخص الموسمية، و23 تصريحًا للحفريات، و89 تصريحًا لذبح الأضاحي، إضافةً إلى رصد 88 مخالفة تتعلق بظواهر سلبية كالحفريات والمباني، فيما قامت بـ 69 زيارة للرقابة على التشوه البصري، و399 زيارة للرقابة على الحفريات، و27 زيارة للرقابة على الأسواق، كما بلغ عدد الزيارات للرقابة على مطابخ الإعاشة 1610 زيارة للمطابخ البالغ عددها 420 مطبخ، و140 زيارة للرقابة الصحية، فضلاً عن إدارة 755 بلاغًا مختلفًا.
وأوضحت الأمانة، أنها أصدرت في مكة المكرمة 219 رخصة موسمية، و432 تصريحًا للحفريات، وأجرت 207 زيارات للرقابة على المباني، واكتشفت 4487 مخالفة تتعلق بظواهر سلبية، كما تعاملت مع 5229 بلاغًا، ونفذت 1508 زيارات للرقابة على الحفريات، و3460 زيارة للرقابة على الأسواق، إضافةً إلى 5476 زيارة للرقابة على التشوه البصري، و6987 زيارة للرقابة الصحية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود التي قدمتها الأمانة في حج هذا العام، سواءً على صعيد خدمات النظافة والإصحاح البيئي وتهيئة المرافق العامة والخدمات البلدية المختلفة، أو الإجراءات الوقائية والمبادرات التوعوية، أسهمت في خدمة الحجاج، وضمان راحتهم وسلامتهم؛ ما يعكس التزام الأمانة بتقديم أعلى مستوى للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.