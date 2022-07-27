"الغذاء والدواء" ترصد 291 مخالفة خلال 4677 زيارة تفتيشية في يونيو

وأغلقت الهيئة (11) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب عدم سلامة المنتج، كما أوقفت خمسة خطوط إنتاج، وخالفت أربع منشآت لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، إضافةً إلى إتلاف (8488) عبوة.