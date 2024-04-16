"البيئة": برنامج لتحسين إنتاجية القمح والشعير وحصر 903 موارد وراثية من الفواكه المثمرة

وكشفت عن إنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية والبستانية تشمل جميع البيانات والصفات الخاصة بالموارد الوراثية، وجارٍ العمل على تحسين البنى التحتية من خلال تطوير المختبرات والبيوت المحمية لاستعراض الفرص الاستثمارية؛ لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس بالمملكة، وتمّ إنشاء (9) محطات للبذور والتقاوي والشتلات تابعة لمركز البذور والتقاوي في مناطق: الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنوّرة، حائل، نجران، وإنشاء مجمعات وراثية لمحاصيل الفاكهة في (6) محطات للبذور والتقاوي والشتلات، تحتوي على أصناف معروفة وموثقة ومعتمدة، إضافة إلى تنفيذ (314) زيارة ميدانية بمناطق محطات البذور والتقاوي والشتلات، و(155) زيارة ميدانية للمزارع، إلى جانب اعتماد بذور القمح المنتجة بوساطة لجنة منتجي البذور في المملكة.