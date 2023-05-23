وبدأت المهمة السعودية الفضائية.. تعرف على تفاصيل التجارب التي سيجريها "القرني" و"برناوي"

تهدف هذه التجربة إلى دراسة تغييرات المؤشرات الحيوية في الدم، والتي تبين أنسجة الدماغ الوظيفية في مهمات الفضاء قصيرة المدى؛ لتحديد ما إذا كانت هذه الرحلات آمنة للدماغ أم لا.