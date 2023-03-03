"الغطاء النباتي" يطلق تنظيفَ أشجار المانجروف في كورنيش الغدير بسيهات

واشتملت الفعاليات التي بدأت غرة مارس، وتستمرّ حتى الرابع من مارس؛ على العديد من الأنشطة، التي تناسب كافة الفئات العمرية، والتي وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور؛ منها: فعاليات الشواطئ وحملات تنظيف غابات المانجروف، وتشجير وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلى منطقة خاصة تحت مسمّى قرية المانجروف، تتضمَّن منطقة تعريفية، وسينما مفتوحة، وكافيهات، وتجمُّعًا للحرفيين والمصورين.