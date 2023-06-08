مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لـ"قرغيزستان"

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي, أمس الأول بتسليم هدية المملكة (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) من التمور للجمهورية القرغيزية والبالغة 25 طنًا في حفل التدشين الذي تم في وزارة العمل القرغيزية بحضور النائب الأول لوزير العمل والضمان الاجتماعي والهجرة بالجمهورية القرغيزية السيد نوردولوت بازاربايف وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.