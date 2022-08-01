خلال الستة أشهر الماضية.. استقبال 6643 مُقبلًا على الزواج بالطائف

وأوضحت إدارة المختبرات وبنوك الدم بـ"صحة الطائف"، أن التحاليل التي يقدّمها البرنامج، هي: فحص أمراض الدم الوراثية، وفحص الأمراض المُعدية باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى عيادة التطعيم والتثقيف الصحي؛ مشيرة إلى أنه يتم استقبال طلبات فحص ما قبل الزواج عن طريق خدمة "موعد" المتاحة للجميع؛ حيث أصبح المراجع يستطيع أخذ موعد لإجراء الفحص خلال أيام قليلة وأحيانًا في نفس اليوم.