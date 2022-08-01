خلال الستة أشهر الماضية.. استقبال 6643 مُقبلًا على الزواج بالطائف

أظهرت إحصائيات المختبر الإقليمي بصحة الطائف، أن برنامج الزواج الصحي، استقبل خلال النصف الأول لهذا العام 6643 مُقبلًا ومقبلة على الزواج.
وأوضحت إدارة المختبرات وبنوك الدم بـ"صحة الطائف"، أن التحاليل التي يقدّمها البرنامج، هي: فحص أمراض الدم الوراثية، وفحص الأمراض المُعدية باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى عيادة التطعيم والتثقيف الصحي؛ مشيرة إلى أنه يتم استقبال طلبات فحص ما قبل الزواج عن طريق خدمة "موعد" المتاحة للجميع؛ حيث أصبح المراجع يستطيع أخذ موعد لإجراء الفحص خلال أيام قليلة وأحيانًا في نفس اليوم.
ولفتت إلى أن مركز فحص الزواج يعمل طوال أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس ومن الساعة 8ص إلى الساعة 3م.