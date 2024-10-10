جامعة الملك خالد تختتم ندوة "التنمية المستدامة" وتوصي بتشجيع سياحة المؤتمرات والمعارض

وفي إطار التوصيات الختامية التي تلاها رئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور ناصر بن سعيد آل زبنة، رفع المشاركون في الندوة وافر الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، على ما يقدمانه من دعم ورعاية لمسيرة التعليم والتنمية المستدامة في المملكة؛ كما أعرب المشاركون عن شكرهم للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ونائبه على دعمهما ومتابعتهما لمختلف مشروعات التنمية بالمنطقة.