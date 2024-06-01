منتجع وتحفة لمُحبي المتعة.. "متنزه جدر الباحة".. 30 ألف م2 مع روعة الطبيعة

يعد متنزه جدر بمحافظة بني حسن، أحد المواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة، لما يضيفه المتنزه من جمالٍ طبيعي، حيث يشكّل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوّار من مُحبي الاستمتاع بالطبيعة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بني حسن المهندس خالد الغامدي؛ أن ما يميّز متنزه جدر موقعه بغابة خيرة ورديف لحديقة الشلال القريبة منه، مؤكداً أنه رُوعي في التصميم الحفاظ على طبوغرافيا الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ، منوّهاً بأن المتنزه يقع على مساحة 30 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 17 ألف متر مربع، كما يحتوي على ممرات للمشاة بطول 2000 متر طولي، وقنوات مائية بطول 2182 متراً طولياً.
وأشار "الغامدي"؛ إلى أن بلدية محافظة بني حسن تسعى دوماً إلى تطوير القطاع السياحي والاستثماري بالمحافظة، وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين والمقيمين بالباحة وزوّارها على مدار العام.
من جهة أخرى، وصف أهالي منطقة الباحة المتنزه، بأنه تحفة جمالية أضافت جمالاً وروعة إلى ما عليه المنطقة التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها أن تكون أبرز المناطق السياحية في المملكة؛ حيث رصدت عدسة "واس" جوانب بارزة من المتنزه، حيث بدت الطبيعة الخلابة سمة جميلة للمتنزه.