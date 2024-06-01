منتجع وتحفة لمُحبي المتعة.. "متنزه جدر الباحة".. 30 ألف م2 مع روعة الطبيعة

وأوضح رئيس بلدية محافظة بني حسن المهندس خالد الغامدي؛ أن ما يميّز متنزه جدر موقعه بغابة خيرة ورديف لحديقة الشلال القريبة منه، مؤكداً أنه رُوعي في التصميم الحفاظ على طبوغرافيا الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ، منوّهاً بأن المتنزه يقع على مساحة 30 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 17 ألف متر مربع، كما يحتوي على ممرات للمشاة بطول 2000 متر طولي، وقنوات مائية بطول 2182 متراً طولياً.