"الصحة" تخصص عددًا من موظفيها للتوكيل عن الحجاج المرضى لـ"رمي الجمرات"

خصصت "الصحة" عددًا من موظفي إدارة التوعية الدينية بالتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة للتوكيل عن المرضى الحجاج المنومين، في رمي الجمرات، بحيث يتم المرور على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.