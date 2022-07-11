"الصحة" تخصص عددًا من موظفيها للتوكيل عن الحجاج المرضى لـ"رمي الجمرات"
خصصت "الصحة" عددًا من موظفي إدارة التوعية الدينية بالتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة للتوكيل عن المرضى الحجاج المنومين، في رمي الجمرات، بحيث يتم المرور على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.
ويبرز هذا العمل أن مهام منسوبي الصحة لا يقتصر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية فقط، بل العمل على كل ما يستطيعون من خدمات لضيوف الرحمن الذين حجزهم المرض عن إتمام حجهم، وتوفير كل السبل والاحتياجات لذلك.
على صعيد متصل فعلت "الصحة" شاشات العرض المتوفرة في المستشفيات والمشاعر ووسائل النقل المختلفة التي تنقل الحجاج لبث منشورات للتعريف بأحكام حج المريض والخدمات المقدمة من التوعية الدينية في المستشفيات، فيما أمنت وجهزت مستشفياتها بجميع الاحتياجات الشرعية للمرضى الحجاج.