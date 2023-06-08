"سقيا مكة" تدشن مشروع مواقيت الإحرام.. وتستهدف تنفيذ 36 مبادرة في يوليو المقبل

كشف تقرير جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر مايو الماضي عن مواصلة وتكثيف الجمعية برامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة .
تفصيلاً، دشنت الجمعية مشروع سقيا مواقيت الإحرام الذي يستهدف سقيا قاصدي المواقيت بمنطقة مكة المكرمة تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة .
وبلغ عدد مستفيدي الجمعية 683.580 مستفيداً خلال الشهر الميلادي الماضي من مشاريع سقيا المساجد ، و زوار بيت الله الحرام والمعتمرين ،ومغاسل الموتى، وسقيا الأربطة ودور الأيتام، والجمعيات الخيرية ، والمرافق العامة.
وأكد التقرير استمرار تنفيذ مشروع سقيا 300 أسرة شهرياً بالصهاريج في قرى وهجر محافظة الطائف بتنفيذ وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية، وسقيا 300 أسرة شهرياً في الجموم بتنفيذ جمعية سخاء، مشيراً إلى مواصلة المرحلة الرابعة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة بمحافظة جدة.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية تواصل برامج السقيا في مجالات واسعة والرفع من مستوى جهودها خلال الفترة الحالية التي تستقبل فيها حكومتنا الرشيدة يحفظها الله ضيوف الرحمن، مثمناً جهود فريق العمل بالجمعية ومتطوعيها، موضحاً أن الجمعية نفذت خلال شهر مايو 36 مبادرة تطوعية بمشاركة 348 متطوعاً ومتطوعة لمدة 2401 ساعة تطوعية والعائد الاقتصادي (50036.93) ريالاً ونسبة الرضا 99.69% وفق المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
يذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر رقمي الجمعية (0506668129 ـ 0533317455) أو من خلال متجرها الإلكتروني