"سقيا مكة" تدشن مشروع مواقيت الإحرام.. وتستهدف تنفيذ 36 مبادرة في يوليو المقبل

يذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر رقمي الجمعية (0506668129 ـ 0533317455) أو من خلال متجرها الإلكتروني