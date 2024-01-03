مصرع شخصَيْن في حادث "مفاعل" بمصنع لـ"الكيميائية السعودية "

وأوضحت أنه حسب التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث، فإننا نتوقع أن يكون الأثر المالي في تكلفة الإصلاحات التي تقدر بمبلغ في حدود 10 ملايين ريال، مشيرة إلى أنه تم إخطار الجهات ذات العلاقة والعمل جارٍ على استكمال التحقيقات وإصلاح الأضرار وعودة تشغيل الخط المتضرر، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.