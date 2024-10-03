أمانة الطائف تشرع في إزالة مظلات السيارات المخالفة خارج حدود الملكية

ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في نطاقها الاشرافي، شرعت أمانة الطائف في إزالة مظلات مخالفة لمواقف السيارات واقعة خارج حدود الملكية.
يأتي ذلك بعد أن رصدت الأمانة عددًا من المواقع لمظلات مخالفة أمام المنازل بمساحات مختلفة، مما يعد تعديًا جزئيًا على حرم الطرق، ضمن جهود الأمانة للحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الأرصفة والأراضي الفضاء.
وفي بيانٍ أوردته "سبق"، قامت الأمانة في وقت سابق بإشعار أصحاب المظلات المخالفة بضرورة الإزالة من خلال وضع الملصقات التحذيرية وتوجيه الإنذارات لهم بضرورة مراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية، ومنحتهم مهلة لإزالتها قبل أن تبدأ في تنفيذ الإزالة، حيث تمثل هذه المظلات مظهرًا للتشوه البصري، كما أنها مخالفة وفق الأنظمة والتعليمات.
وتتماشى جهود إزالة المظلات العشوائية للسيارات مع حملة الأمانة لتحسين المشهد الحضري، حيث تعمل 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية في كل الأحياء، ورصد المظلات العشوائية المخالفة، وإخطار أصحابها بإزالتها قبل أن تبدأ الأمانة بإزالتها وتطبيق الأنظمة الجزائية.
ودعت الأمانة كل الأهالي للتعاون معها في الحد من مظاهر التشوه البصري، والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى لمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر منصة بلدي، وتطبيق "صوّر وأرسل" حيث ستقوم فرق الرقابة الميدانية بمعالجة الملاحظات المرصودة.