أمانة الطائف تشرع في إزالة مظلات السيارات المخالفة خارج حدود الملكية

وفي بيانٍ أوردته "سبق"، قامت الأمانة في وقت سابق بإشعار أصحاب المظلات المخالفة بضرورة الإزالة من خلال وضع الملصقات التحذيرية وتوجيه الإنذارات لهم بضرورة مراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية، ومنحتهم مهلة لإزالتها قبل أن تبدأ في تنفيذ الإزالة، حيث تمثل هذه المظلات مظهرًا للتشوه البصري، كما أنها مخالفة وفق الأنظمة والتعليمات.