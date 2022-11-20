"كفاءة": موسم الشتاء فرصة لاستبدال مكيفات "الشباك" إلى "الإسبليت"

استثمر المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، موسم الشتاء الحالي، ودعا إلى استبدال أجهزة التكييف الشباك إلى "الإسبليت"، استعداداً للصيف المقبل، مشيراً إلى أن الاستبدال يعزّز وفر الطاقة الكهربائية.
ودعا المركز عند شراء أجهزة تكييف "الإسبليت"، إلى الحرص على شراء الأنواع ذات النطاق الأخضر بحسب بطاقات كفاءة الطاقة، وترك الأنواع البعيدة عن هذا النطاق، تجنباً لاستهلاك طاقة أعلى، تزيد من قيمة فواتير الكهرباء.
وأكّد المركز أن إهمال وعدم استيعاب وقراءة المعلومات المسجلة في بطاقة كفاءة الطاقة، الملصقة على الجسم الخارجي لأجهزة التكييف الجديدة، قد تكلف العميل كثيراً من الأموال المهدرة، التي تذهب في سداد فواتير الكهرباء، وشدّد على أن التوعية بكيفية قراءة معلومات ومدلولات البطاقة ومحتوياتها، تساعد العميل على اختيار أجهزة ذات كفاءة عالية، توفر له كثيراً من المال.
ونبّه العملاء بعدم التسليم بمعلومات بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف، إلا من خلال مسح الكود (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة المكيفات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR)، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراضاً مفصّلاً عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ عن أي تجاوزاتٍ أو خداعٍ في بطاقة الطاقة.