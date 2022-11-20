"كفاءة": موسم الشتاء فرصة لاستبدال مكيفات "الشباك" إلى "الإسبليت"

ونبّه العملاء بعدم التسليم بمعلومات بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف، إلا من خلال مسح الكود (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة المكيفات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR)، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراضاً مفصّلاً عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ عن أي تجاوزاتٍ أو خداعٍ في بطاقة الطاقة.