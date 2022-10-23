تدشين الكتاب الثاني بين مكتبة جرير والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية

أعلنت شركة جرير والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية عن تدشين كتابها الثاني بعنوان "تصميم البحث"؛ بهدف دعم نشر المعرفة باللغة العربية في المجالات العلمية، ويعمل الطرفان على تلبية احتياجات المنتمين والمهتمين بالدراسات الاجتماعية من أكاديميين وباحثين اجتماعيين ومهنيين.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جرير والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، وهي تعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين جرير وبين جهة علمية مختصة؛ حيث سينتج عنها ترجمة كتب منتقاة في مجال الدراسات الاجتماعية، وذلك بإشراف علمي من فريق متخصص تم تشكيله من قبل الجمعية، بقيادة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور ذيب الدوسري، الذي أضاف: "تعنى الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بالشراكات الاستراتيجية التي تساهم في كل ما يخدم المختصين والمهتمين والباحثين في الدراسات الاجتماعية، بإطْلاعهم على أحدث المؤلفات والإصدارات في مجال التخصص وفروعه، عبر توفير كتب مترجمة عالية القيمة، وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا لإيمان الجمعية بأهمية عملية الترجمة ودورها في إثراء المحتوى العربي للعلوم الاجتماعية ونقل المعرفة العلمية وفتح آفاق أكبر للتواصل، ودعم لحركة الترجمة ومواكبة حراك الثقافة والأفكار والوعي العالمي؛ من خلال التفاعل المتبادل بين القراء العرب والمعارف العالمية المعاصرة، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق المستوى الثالث من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز وإثراء محتوى اللغة العربية".
تأتي هذه المبادرة المشتركة كجزء من المسؤولية المجتمعية لشركة جرير ولدعم وإثراء المحتوى العربي، وهي أهداف أصيلة من صلب نشاط جرير التي دأبت على نقل المعرفة للغة العربية، وذلك بترجمة الكتب ونشرها باللغة العربية، والذي مكّنها من اكتساب ثقة كبرى دور النشر العالمية. وصرح الأستاذ ناصر العقيل الرئيس التنفيذي للعمليات في جرير بأن مسيرة مكتبة جرير في مجال الترجمة قد نتج عنها ترجمة أكثر من 5600 كتاب، وحاليًّا يتم إصدار ما يقارب 365 كتابًا مترجمًا سنويًّا؛ أي كتاب واحد في كل 24 ساعة.
وأضاف أن هذه المبادرة المشتركة ستعمل على نقل هذه المعارف للغة العربية كمراجع علمية لجميع المهتمين في هذا المجال، وبإشراف علمي مباشر من أفضل الكفاءات العلمية من الجمعية.
وبناءً على الاتفاقية تم تدشين ثاني كتاب مترجم "تصميم البحث" الذي شارك في تأليفه اثنان من كبار المؤلفين في مناهج البحث، وهما: جون دبليو. كريسويل، و جيه. ديفيد كريسويل – ملخصًا شاملًا في تصميم البحث والمنهجيات البحثية؛ حيث تم تدقيقه ومراجعته علميًّا من قبل لجنة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية؛ وهم: الدكتور محمد بن سليمان الوهيد، والأستاذ الدكتور بدرية محمد العتيبي، والدكتور منى بنت عبدالله الغريبي.
عن إصدارات جرير:
إصدارات جرير هي ذراع النشر الخاص بمكتبة جرير، وتختص بنشر أفضل الكتب مبيعًا عالميًّا، والتي تعنى بتطوير الذات وتنمية القدرات للكبار والصغار، بالإضافة إلى كتب الإدارة والتسويق والعديد من المواضيع الأخرى، بما يزيد على 360 عنوانًا سنويًّا؛ حيث تقوم مكتبة جرير بانتقاء أفضل وأشهر الكتب من مجموعات الكتب الأفضل مبيعًا في العالم، وتقوم بترجمتها للغة العربية؛ حتى تمنح القارئ العربي سهولة الوصول للمعرفة أيًّا كان مصدرها؛ فبالإضافة للنسخة الورقية تتوفر أيضًا هذه الكتب بالصيغة الإلكترونية، بالإضافة لعد كبير من كتب دور نشر الأخرى، والكتب المجانية التي تتوفر على تطبيق قارئ جرير "للكتب الإلكترونية".
تم نشر أكثر من 5600 كتاب تحت مظلّة إصدارات جرير بنهاية عام 2021، وقد وصل عدد المنشورات التي تصدر سنويًّا إلى 365 سنويًّا؛ أي ما يعادل كتابًا واحدًا ينشر كل يوم.
مهمة إصدارات جرير هي "أنت" أيها القارئ العربي، أن تتقدم وتنهل من صروح المعرفة من جميع أنحاء الأرض، وأن تستقي أحدث العلوم ممن فاقك علمًا وتجربة، وأن تزيد معرفةً ونجاحًا وسعادةً. لأجلك أنت نأتيك بعالم مليء بالمعرفة، إلى حيث أنت، وبلغتك.
عن الجمعية السعودية للدارسات الاجتماعية:
تأسست الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في عام 2008م، ومقرها جامعة الملك سعود بالرياض. وتهدف الجمعية إلى تنمية المعرفة العلمية والمهنية في مجال الدراسات الاجتماعية من خلال توحيد جهود المختصين في الدراسات الاجتماعية، وإعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية، والاهتمام بالإنتاج المعرفي كالبحث العلمي وتأليف الكتب العلمية وطباعتها والنشر في المجالات المتنوعة للعلوم الاجتماعية؛ من خلال إصدار المجلة العلمية المحكمة "المجلة السعودية للدراسات الاجتماعية"، وتوفر أعدادها على الموقع إلكترونيًّا بشكل يسهّل على القارئ الوصول للأبحاث المنشورة، والعمل على رفع المستوى المهني للعاملين في المجال الاجتماعي من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل؛ حيث تقيم الجمعية ما لا يقل عن 20 دورة وورشة عمل، إضافة إلى المحاضرات العلمية في العام الدراسي للطلاب والأكاديميين والباحثين والممارسين المهنيين في مجال الدراسات الاجتماعية، وعقد اللقاءات والندوات العلمية، وتوفير مطويات وأفلام تثقيفية موجهة للمجتمع، وتقديم الاستشارات العلمية والمهنية للجهات المستفيدة للقطاعين الحكومي والأهلي.