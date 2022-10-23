تدشين الكتاب الثاني بين مكتبة جرير والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جرير والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، وهي تعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين جرير وبين جهة علمية مختصة؛ حيث سينتج عنها ترجمة كتب منتقاة في مجال الدراسات الاجتماعية، وذلك بإشراف علمي من فريق متخصص تم تشكيله من قبل الجمعية، بقيادة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور ذيب الدوسري، الذي أضاف: "تعنى الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بالشراكات الاستراتيجية التي تساهم في كل ما يخدم المختصين والمهتمين والباحثين في الدراسات الاجتماعية، بإطْلاعهم على أحدث المؤلفات والإصدارات في مجال التخصص وفروعه، عبر توفير كتب مترجمة عالية القيمة، وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا لإيمان الجمعية بأهمية عملية الترجمة ودورها في إثراء المحتوى العربي للعلوم الاجتماعية ونقل المعرفة العلمية وفتح آفاق أكبر للتواصل، ودعم لحركة الترجمة ومواكبة حراك الثقافة والأفكار والوعي العالمي؛ من خلال التفاعل المتبادل بين القراء العرب والمعارف العالمية المعاصرة، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق المستوى الثالث من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز وإثراء محتوى اللغة العربية".