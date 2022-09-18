"شاعر الراية" ينطلق بالرياض.. و"الوسمي" يتصدَّر

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: إن "الشعراء السعوديين هم الأكثر حضورًا في الساحة الشعرية على مستوى الوطن العربي، فمن الطبيعي أن يكون مكان هذه المسابقة الشعرية في قلب السعودية الرياض، وواجبنا كإعلاميين دعم المواهب الشعرية وإعطاؤهم مساحتهم في التغطية الإعلامية".