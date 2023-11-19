بأشد العبارات.. "العالم الإسلامي" تُدين قصف مدرسة "الفاخورة" في غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، إقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدرسة الفاخورة التابعة لـ"الأونروا" في قطاع غزة.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وشدد على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حد للجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء، وإخضاع مرتكبيها للمحاسبة وفق الشرعية الدولية، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.