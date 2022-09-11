دقلة "كاميلا" ولقب "تشارلز العربي".. قصص عن عشق ملك بريطانيا للسعودية

وحينها قال المصمم السعودي يحيى البشري، إنه أثناء زيارة الأمير تشارلز للسعودية قبل 25 عامًا، كُلف بحياكة زيّ مستلهم من التراث السعودي وتقديمه إلى وريث التاج البريطاني، وفورًا اختار "الدقلة" لتكون الرداء الذي سيعمل عليه، كونها مميزة وملائمة للمناسبات، وأضاف: "يهتم تشارلز بالنقوش العربية والإسلامية، ولذلك كانت ردة فعله جميلة حينما رأى الهدية، وبعد هذه المدة ذهلت كما الناس حينما ارتدتها الدوقة بأهم محفل ببريطانيا أمام جمهور غفير".