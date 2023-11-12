شاهد.. مدير تعليم شقراء ومساعدوه يتابعون ميدانيًّا اختبارات الفصل الدراسي الأول

ووقف المساعد للشؤون المدرسية، الدكتور عادل الزايدي، على انطلاق الاختبارات للفصل الدراسي الأول في مدرسة "متوسطة وثانوية" لبخة، وابتدائية لبخة، وتابع خلال جولته جاهزية المدرستين، وانتظام الطلاب، وأشرف على أعمال اللجان المنظمة للاختبارات.

وقام المساعد للشؤون التعليمية، الدكتور عبيد الحمادي، بزيارة لمدرسة ثانوية الملك عبدالعزيز ومتوسطة الوقف، وتابع أداء الطلاب اختباراتهم، وسير عمليات الاختبارات.