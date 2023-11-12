شاهد.. مدير تعليم شقراء ومساعدوه يتابعون ميدانيًّا اختبارات الفصل الدراسي الأول

أدى طلاب وطالبات "تعليم شقراء" اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط أجواء إيجابية، بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من مدير التعليم ومساعديه والقيادات التعليمية.
وتفصيلاً، أنهت إدارة التعليم في وقت مبكر جميع الاستعدادات للاختبار؛ إذ قامت بتنظيم القاعات والفصول، وتهيئتها لاستقبال الطلبة، وتخلل ذلك زيارات إشرافية للمتابعة والدعم والمساندة.
وقام مدير التعليم بمحافظة شقراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن، بزيارة ميدانية لمدارس مرات، وقام بجولة في ثانوية مرات، وزيارة لمتوسطة مرات؛ للوقوف على سير الاختبارات، والاطمئنان على انتظام الطلاب وأدائهم الاختبارات.
وقدم مدير التعليم شكره وتقديره لمديري المدرستين ومنسوبيهما على جهودهم في توفير البيئة المناسبة والآمنة لأبنائنا الطلاب، وتنظيم أعمال الاختبارات.
ووقف المساعد للشؤون المدرسية، الدكتور عادل الزايدي، على انطلاق الاختبارات للفصل الدراسي الأول في مدرسة "متوسطة وثانوية" لبخة، وابتدائية لبخة، وتابع خلال جولته جاهزية المدرستين، وانتظام الطلاب، وأشرف على أعمال اللجان المنظمة للاختبارات.
وقام المساعد للشؤون التعليمية، الدكتور عبيد الحمادي، بزيارة لمدرسة ثانوية الملك عبدالعزيز ومتوسطة الوقف، وتابع أداء الطلاب اختباراتهم، وسير عمليات الاختبارات.
وفي جانب مدارس البنات قامت المساعد للشؤون التعليمية (بنات)، الدكتورة سهام بنت حمد الشعلان، بجولة ميدانية في الثانوية الأولى بشقراء؛ للإشراف على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات تنظيمية مميزة.
وقدم مدير التعليم شكره وتقديره لجميع قيادات الإدارة، ورؤساء ورئيسات الأقسام التعليمية والإدارية، والزملاء والزميلات مديري ومديرات المدارس، على جهودهم الموفقة في تحقيق جاهزية المدارس، والبداية الموفقة للاختبارات.