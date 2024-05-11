للتأكد من الاشتراطات الصحية.. "جولات رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ برابغ"

من جهته أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن فرع الوزارة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، وعلى تحسين جودة الخدمات في أسواق النفع العام.