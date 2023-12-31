"أمانة الباحة" تستنفر إمكاناتها وآلياتها لمواجهة آثار الأمطار

وأوضحت الأمانة أنها سخّرت عدد 214 من المعدات والآليات، و322 من الكوادر البشرية؛ داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940، ومؤكدةً جاهزية فِرَق الطوارئ المخصصة لذلك والمدربة على مثل هذه الحالات.