"إقناع العقارية" تُطلِق هويَّتها الجديدة وتُعلن عن إستراتيجيتها المستقبلية

وقد صمَّمت "إقناع" هويَّتها الجديدة؛ لتواكب مسيرة الشركة ومكانتها المرموقة في القطاع العقاريِّ بالمملكة، وتعكِس قِيَمها، وتُبرز رسالتها، حيث استمدَّت الهويَّة عناصرها من الثقة التي تحرص على ترسيخها مع عملائها، من خلال تقديم أيقوناتٍ عقاريَّةٍ عاليةِ الجودة والموثوقيَّة. كما تُعبِّر الهوية عن إيمان الشركة العميق بأهمية التصميم المبتكَر والإبداعيّ؛ لأجل ذلك اختارت شعارًا هندسيًّا فريدًا يمثِّل طابع "إقناع" المُمَيَّز، ويرمز إلى التصاميم الذكيَّة، والحلول المُبتكَرة في المشاريع العُمرانيَّة التي تُقدِّمها.