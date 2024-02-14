"إقناع العقارية" تُطلِق هويَّتها الجديدة وتُعلن عن إستراتيجيتها المستقبلية

في حفلٍ بهيجٍ أُقيم، يوم الثلاثاء 13 فبراير، في فندق الهيلتون بمدينة جدة، وبحضور شخصيَّاتٍ بارزةٍ في المجتمع العقاريِّ بالمنطقة الغربيَّة والمملكة، ونخبةٍ من رجال الصحافة والإعلام، احتفت شركة "إقناع العقارية" بإطلاق هويَّتها البصرية الجديدة، كما أعلنت عن إستراتيجيَّة الشركة المستقبلية، وقامت بتدشين عددٍ من مشاريعها السكنيَّةِ الفاخرة.
وقد صمَّمت "إقناع" هويَّتها الجديدة؛ لتواكب مسيرة الشركة ومكانتها المرموقة في القطاع العقاريِّ بالمملكة، وتعكِس قِيَمها، وتُبرز رسالتها، حيث استمدَّت الهويَّة عناصرها من الثقة التي تحرص على ترسيخها مع عملائها، من خلال تقديم أيقوناتٍ عقاريَّةٍ عاليةِ الجودة والموثوقيَّة. كما تُعبِّر الهوية عن إيمان الشركة العميق بأهمية التصميم المبتكَر والإبداعيّ؛ لأجل ذلك اختارت شعارًا هندسيًّا فريدًا يمثِّل طابع "إقناع" المُمَيَّز، ويرمز إلى التصاميم الذكيَّة، والحلول المُبتكَرة في المشاريع العُمرانيَّة التي تُقدِّمها.
وبهذه المناسبة، صرَّح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد المغربي، عن إستراتيجيَّة الشركة المستقبليَّة للأعوام القادمة، والتي تهدف لبناء ما يقرب من 5000 وحدةٍ سكنيَّة.
وأضاف: في "إقناع العقارية" نعمل على تطوير مجتمعاتٍ سكنيةٍ نموذجيةٍ تعكس التزام "إقناع" بالجودة العالية والتميُّز، مع التركيز على الاستدامة والابتكار؛ مما يوفر للمستثمرين فُرصًا ملهمة، وعوائد مُجزيَة. حيث تَعتَبر الشركةُ الابتكارَ والجودةَ عناصرَ أساسيَّةً في رحلة نجاحها، وتسعى دومًا لتحقيق الريادة، والفوز بثقة عملائها؛ مما يُعزِّز مكانتها كشريكٍ موثوق، ويجعلها أيقونةً للتطوير والاستثمار العقاريِّ بالمملكة.
وخلال الحفل، دشَّنت شركة "إِقناع العقارية" 20 مشروعًا موزَّعة بحي الرَّيَّان 5 مشاريع، و13 مشروعًا في حي الواحة، ومشروعَين في حي الفيحاء، حيث تُشكِّل مجتمعاتٍ سكنيَّةً عصريَّة، تحتضن العديد من المبانِي الحديثة.
وتسعى "إقناع" دائمًا إلى مواكبة الجديد في عالم العقارات، وتطبيق أحدث التقنيَّات في تصميم وتنفيذ مشاريعها العقارية، بما يُواكب رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم مجتمعاتٍ عقاريةٍ نموذجيةٍ تتسم بالجودة العالية والاستدامة؛ مما يُعزِّز مكانتها كشركةٍ رائدةٍ وموثوقةٍ في عالم العقارات بالمملكة.