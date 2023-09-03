"نقشارة" بالمملكة.. "الحياة الفطرية": مسموح صيده بهذه الوسيلة وفي تلك الفترة

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن طائر "النقشارة" المهاجر هو عابر شائع في معظم مناطق المملكة، وبعضه يقضي الشتاء على أراضيها، موضحاً أنه من الطيور المسموح صيدها في المملكة خلال موسم الصيد.