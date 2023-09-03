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"نقشارة" بالمملكة.. "الحياة الفطرية": مسموح صيده بهذه الوسيلة وفي تلك الفترة

قال: يتغذى على الحشرات واليرقات ويوجد في وقت العبور والشتاء بين الأشجار
"نقشارة" بالمملكة.. "الحياة الفطرية": مسموح صيده بهذه الوسيلة وفي تلك الفترة

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن طائر "النقشارة" المهاجر هو عابر شائع في معظم مناطق المملكة، وبعضه يقضي الشتاء على أراضيها، موضحاً أنه من الطيور المسموح صيدها في المملكة خلال موسم الصيد.

وأوضح المركز، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً- أن وسيلة الصيد المسموح بها صيد "نقشارة" هي الساكتون الهوائي، مشيراً إلى أن فترة صيده تكون من 2023/9/1م إلى 2023/11/30م.

وبين أن "نقشارة" يتغذّى على الحشرات واليرقات الصغيرة والعناكب التي يلتقطها من بين الأوراق والأغصان، ويوجد وقت العبور والشتاء بين الأشجار أو الشجيرات.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
موسم الصيد
طائر النقشارة

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